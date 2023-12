UP: दलित महिला के अपहरण व गैंगरेप के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार

4 people arrested for kidnapping and gangrape of Dalit woman : बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में एक दलित महिला को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार (arrest) किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते बताया कि पीड़िता के अनुसार सोमवार को उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था जिससे नाराज होकर वह ससुराल से अपने मायके जाने के लिए निकली थी।