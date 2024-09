छोटा भाई युवती को लेकर भागा था, बड़े भाई अरशद को खंभे से बांधकर डंडे और बेल्ट से पीटा

person was tied to a pole and beaten in Badaun: बदायूं जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के अरेला मोहल्ले में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को कथित रूप से खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।