बहराइच में भेड़िए का 2 लोगों पर हमला, ग्रामीणों ने जानवर को मार गिराया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बहराइच , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (10:58 IST)
Bahraich Wolf news in hindi : उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देर रात उसने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी भेड़िए पर हमला कर उसे मार गिराया।
 
रामगांव थाना क्षेत्र के टेड्या गांव में भेड़िया ने एक युवक और युवती पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों की पहचान टेडिया गांव निवासी रामकुमार (40) पुत्र परदेशी और सुशीला (21) पुत्री गोपाल के रूप में हुई है। उन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
इससे पहले 2 अक्टूबर को बहराइच के ही ग्राम गंडारा में भेड़िये ने 3 बच्चों समेत चार लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया भाग गया।
 
लगातार हो रहे भेड़िए के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है। यह खूंखार भेड़िया अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है जबकि 20 अन्य घायल है। भेड़िए की दहशत की वजह से बच्चों और बुर्जुगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
