बच्चे ने CM योगी के कान में क्या बोला, सब ठहाका लगाकर हंस पड़े

Makar Sankranti festival at Gorakhnath Math: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) जब भी बच्चों को देखते हैं तो वे उन्हें अपने करीब बुला लेते हैं या फिर उनके करीब चले जाते हैं। योगी उन्हें दुलारते हैं, चॉकलेट भी बांटते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर मुख्‍यमंत्री योगी ने नाथपंथ की परंपरा अनुसार गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से खिचड़ी चढ़ाई।

क्या है पूरा मामला

इसी दौरान मंदिर में सीएम की नजर एक बच्चे पर पड़ी। मुख्‍यमंत्री योगी ने बच्चे को अपने निकट बुलाया। उन्होंने बच्चे से पूछा- तुम्हें क्या चाहिए? छोटे से बच्चे ने कुछ पल सोचा फिर वह अपना मुंह मुख्‍यमंत्री के कान के निकट ले गया और धीरे से कहा- मुझे चिप्स चाहिए। बच्चे का जवाब सुनकर सीएम योगी समेत वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। योगी ने बच्चे की फरमाइश पूरी की। उसके लिए तुरंत चिप्स मंगवाई गई। चिप्स मिलते ही बच्चे के चेहरे पर खुशी छा गई। इस प्रसंग का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।