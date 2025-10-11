UP : बागपत में ट्रिपल मर्डर, इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या

जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव में शनिवार की दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बड़ी मस्जिद में रहने वाले इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की खून से लथपथ शव बरामद हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान था कि एक साथ तीन कत्ल किसने और क्यों कर दिए? वारदात की जानकारी मिलते ही लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, पूरे गांव में मातम छा गया और हर किसी की आंखें नम हो उठीं।

दोघक थाना क्षेत्र स्थित बड़ी मस्जिद का इमाम इब्राहिम अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी रह रहा था। इब्राहिम की खुशियों को ग्रहण लग गया क्योंकि उसकी 30 वर्षीय पत्नी इसराना, 5 वर्षीय बेटी सोफिया और 2 वर्षीय सुमैया की किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।





मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के समय इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गया हुआ था। आज दोपहर करीब तीन बजे जब बच्चे रोज की तरह मस्जिद में पढ़ने पहुंचे तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। फर्श पर पत्नी और दोनों बच्चियों के शव खून से सने पड़े थे। यह खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया।

सूचना मिलते ही एसपी सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण चौहान और सीओ विजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तीनों का मर्डर गला रेतकर हत्या किया गया है।

घटना मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों में गहरा आक्रोश था कि इमाम के परिवार का इस तरह काम तमाम करने वाला कौन है, उस गुनहगार का पता चलने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस से ग्रामीणों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक के बाद तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नेथानी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बागपत के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्दी से जल्दी इस हत्याकांड की तह तक पहुंचे और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजें। एसपी सूरज राय के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं जो हरसंभव एंगल से जांच में जुटी हैं कि क्या कोई पारिवारिक विवाद है, लूटपाट या कोई अन्य रंजिश।

इमाम इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव का निवासी है और पिछले 4 वर्षों से गांगनौली की बड़ी मस्जिद में रह परिसर में रह रहा है, मृतक इसराना बच्चो को पढ़ाने का काम करती थी, इसलिए आज जब पढ़ने के लिए इसराना के घर पहुंचे तो उनकी चीख निकल गई। Edited by : Sudhir Sharma