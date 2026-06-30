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'जो जय श्रीराम बोलने पर लाठी चलाते थे, वही आज अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं', CM योगी का बड़ा हमला

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yogi adityanath in rampur
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 (14:20 IST) Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 (14:39 IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 690 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत कर रहे हैं। ALSO READ: राम मंदिर चढ़ावा विवाद में योगी का बड़ा दांव! क्या संघ और भाजपा के भीतर बदल रहे हैं शक्ति समीकरण?
 

राम जानते हैं कौन सही कौन गलत?

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जिसने 2017 से पहले भगवान राम और भगवान कृष्ण में विश्वास करने से इनकार कर दिया था, आज अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है। सीएम योगी ने आगे कहा कि भगवान राम जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत।
 

कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वे झूठ का सहारा ले रहे हैं

उन्होंने कहा कि वे इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ इतने सुंदर कैसे हो गए? मां विंध्यवासिनी धाम का कायाकल्प कैसे हो गया और प्रयागराज महाकुंभ ने देश-दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर लिया। सीएम योगी ने कहा कि अब जब वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वे झूठ का सहारा ले रहे हैं।

रामभक्ति कालनेमियों को निपटाने में सहायक

मुख्‍यमंत्री ने हनुमान का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि रामभक्ति हर प्रकार की बाधा को दूर करने का सामर्थ्य देती है। रामभक्ति ऐसे कालनेमियों को निपटाने में पूरी सहायक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती थीं, लेकिन आज अयोध्या जाने की होड़ लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम सबके हैं और जनता सब कुछ देख रही है। भगवान श्रीराम की भक्ति व्यक्ति को अन्याय और षड्यंत्र से लड़ने की शक्ति देती है।
edited by : Nrapendra Gupta

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