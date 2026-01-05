CM योगी ने PM मोदी से की मुलाकात, कहा- UP की विकास यात्रा में नवीन ऊर्जा का संचार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं।
यूपी के सीएम योगी ने उन्हें राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। नए साल पर सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच पहली मुलाकात करीब एक घंटे की रही।
मीडिया खबरों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की है। हालांकि, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।