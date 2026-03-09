टी-20 वर्ल्ड कप: भारत की ऐतिहासिक जीत, CM योगी ने दी बधाई

Team India Wins T20 World Cup : टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर टी 20 विश्वकप खिताब जीत लिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के आखिरी बल्लेबाज को आउट करते ही लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जीत का जश्न मना। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टी-20 विश्वकप के फाइनल मैच में शानदार जीत पर देश के सभी नागरिकों और भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है।