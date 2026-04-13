Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुड मॉर्निंग सर, वंदे मातरम सर... CM योगी और राज्यपाल के सामने इस तरह पेश आए बच्चे

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय जनभवन में बच्चों से किया संवाद, स्पेस व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं व पुस्तकालय का भी अवलोकन किया

CM Yogi Adityanath
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (14:35 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (17:39 IST)
google-news
CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के साथ आदर्श माध्यमिक विद्यालय जनभवन का अवलोकन किया। फिर कक्षाओं व लैब में पहुंचकर बच्चों से बातचीत भी की। सोमवार को विभिन्न परिधानों में विद्यालय पहुंचे बच्चों से सीएम ने महापुरुषों, उनकी वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी ली। 
 
राज्यपाल व मुख्यमंत्री जब कक्षाओं में पहुंचे तो बच्चों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ बच्चों ने गुड मॉर्निंग सर, वंदे मातरम सर कहकर अभिवादन किया। सीएम विद्यालय में स्थापित सुनीता विलियम्स विलेज स्पेस लैब भी पहुंचे। यहां खुशी नामक बच्ची ने सीएम को अपने द्वारा बनाए गए मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
 
सीएम ने राज्यपाल के साथ अन्य बच्चों के मॉडल भी देखे, बच्चों से सवाल किए और उनकी हौसला अफजाई भी की। सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय व कंप्यूटर लैब का भी अवलोकन किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने बच्चों के अनुरोध पर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। ओएसडी सुधीर एम बोबडे व अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री समेत सभी अतिथियों को विद्यालय की विशेषताओं से अवगत कराया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writter वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।....

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नौकरशाही कम करने में नाकाम रही मैर्त्स सरकार, सर्वे ने खोली पोल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels