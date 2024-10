अयोध्या : रामलला के दर्शनों के बाद CM योगी ने दलित बस्ती में जाकर मनाई दीवाली, बांटे फल और मिठाई

CM Yogi went to Dalit colony and celebrated Diwali : रामनगरी अयोध्या धाम का महापर्व दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या के 55 घाटों पर एक साथ 25 लाख से अधिक के दीपक प्रजवलित कर फिर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। एक साथ 1100 बटुकों साथ मुख्यमंत्री योगी ने मां सरयू की महाआरती कर एक और विश्व कीर्तिमान अयोध्या मे स्थापित किया।