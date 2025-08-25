विधायक पूजा पाल ने फिर दोहराया, सपा के गुंडों से मेरी जान को खतरा

MLA Pooja Pal allegations against Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी से निष्कासित, कौशांबी जिले के चायल की विधायक पूजा पाल ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी जान को माफियाओं और सपा द्वारा कथित रूप से संरक्षण प्राप्त गुंडों से खतरा है।

अखिलेश यादव को संबोधित एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें पूजा पाल ने सपा शासन के दौरान 2005 में अपने पति राजू पाल की हत्या का जिक्र किया और पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए नहीं जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है, बल्कि इसलिए निष्कासित किया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम लिया था।

सपा ने पति के हत्यारों का साथ दिया : पाल ने मतदाताओं और अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देते हुए पत्र में कहा कि जब सपा सत्ता में थी, तब मेरे पति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद भी, सपा ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को तीन चुनावों में मेरे खिलाफ खड़ा किया। जब मुझे समर्थन की जरूरत थी, तब पार्टी ने मेरे पति के हत्यारों का साथ दिया।

उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने पति के हत्यारों को न्याय दिलाना था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके पति के हत्यारों को सजा दिलाई, जबकि सपा अपराधियों को पाल-पोस रही है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पाप है जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।

अतीक अहमद के परिजनों से अब भी खतरा : पत्र में पाल ने आरोप लगाया कि सपा से उनके निष्कासन ने अतीक अहमद के परिवार का हौसला बढ़ा दिया है। उन्होंने दावा किया कि अतीक के परिवार के सदस्य अब भी उनकी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के दबाव में वे भले ही चुप हों, लेकिन सपा की कार्रवाई से उनका मनोबल बढ़ा है।

सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए पाल ने कहा कि अखिलेश बार-बार इसका मतलब बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर खतरों से लड़ाई लड़ी है। मेरे लोग और पाल समुदाय मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। सपा मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती। उसकी नीतियां सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक हैं।

पाल ने अखिलेश यादव की उस टिप्पणी का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन पर खतरा कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि सपा शासन में मेरे पति की हत्या कर दी गई। किसी भी अन्य सरकार में ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ। मुझे डर है कि सपा प्रायोजित माफिया मेरी हत्या करवा सकते हैं।

समाजवादी पार्टी ने रविवार को निष्कासित विधायक पूजा पाल के इस दावे की जांच करने का आग्रह किया था कि उन्हें पार्टी से जान का खतरा है। सपा ने कहा था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में, समाजवादी पार्टी (सपा) के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोपों को निराधार और अमर्यादित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि पूजा पाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि धमकी किसने दी।

तीन बार की विधायक और मारे गए बसपा विधायक राजू पाल की विधवा पूजा पाल को 14 अगस्त को सपा ने 'अनुशासन भंग' करने के आरोप में निष्कासित कर दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, कौशांबी के चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद के आतंक के राज को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी।

अहमद ने 2005 में उनके पति राजू पाल की कथित तौर पर हत्या की साजिश रची थी, जो उनकी शादी के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। 15 अप्रैल, 2023 को अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस द्वारा मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय गोली मार दी गई थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala