लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी, 32000 प्रतिभागी हुए शामिल, दिखा गर्ल्स पॉवर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (21:47 IST)
भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी व डायमंड जुबली समारोह, भारत के अब तक के सबसे ऊर्जावान और विविधतापूर्ण युवा समागमों में से एक के रूप में सामने आ रहा है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 23 नवंबर से आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में एशिया-प्रशांत देशों व देश के कोने-कोने से 32,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं, जिसमें लड़कियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस आयोजन की विशेष उपलब्धि के तौर पर दर्ज की जा रही है।
 
19वीं राष्ट्रीय जंबूरी, विकसित युवा – विकसित भारत की थीम पर आधारित है, जो इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि युवा, भारत की प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करते हैं। हालांकि, इस वर्ष जंबूरी में एक नया और प्रेरणादायक आयाम उभरा है, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनों और साहसिक क्षेत्रों से लेकर हाई-टेक लर्निंग मॉड्यूल्स तक, प्रतिभागी लड़कियों ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व किया है, जो भारत की स्काउटिंग और गाइडिंग के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है।
 
आयोजन के दौरान, युवा स्काउट्स और गाइड्स ने हाई रोप चैलेंजेस, ग्राउंड-लेवल साहसिक गतिविधियों, रचनात्मक कला क्षेत्रों और आधुनिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई कई वर्कशॉप्स में उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिसमें से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, नेतृत्व और प्रौद्योगिकी के सत्रों में प्रतिभागी लड़कियों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। साथ ही भारतीय वायु सेना के एयर अग्निवीर प्रदर्शनी, जिसमें विमानन मॉडल, रक्षा प्रौद्योगिकियां, सिमुलेटर्स और इंटरएक्टिव डिस्प्ले शामिल हैं, इसमें लकड़ियों की उपस्थित विशेष रूप से प्रेरणादायक रही है। पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लकड़ियों की बढ़ती रुचि सकारात्मक परिवर्तन संकेत हैं।
जंबूरी को वैश्विक आयाम प्रदान करते हुए, सऊदी अरब, मालदीव, श्रीलंका, पोलैंड, अमेरिका, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल से आये प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए हैं, जिनमें से कई देशों की लड़कियों की मजबूत टुकड़ियां भी शामिल रहीं। उनकी भागीदारी ने आयोजन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रंग, विविधता और उत्साह से भर दिया है, इसे संस्कृतियों और युवा नेतृत्व का एक जीवंत गलियारा बना दिया है। अलग-अलग देश आये युवा स्काउट्स और गाइड्स ने इस समागम को एक अनोखा अंतरराष्ट्रीय चरित्र प्रदान किया है। 
 
भारत के कई राज्यों ने अपने उत्साही प्रतिनिधित्व से कार्यक्रम में अलग पहचान बनाई है, जिसमें मणिपुर प्रमुख है। राज्य मुख्य आयुक्त (अवकाश प्राप्त आईपीएस) मयंग्लंबम सुशील कुमार के नेतृत्व में, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, तामेंगलॉन्ग, मरम और थौबल से उल्लेखनीय संख्या में लड़कियों वाली मणिपुर टुकड़ी ने साहसिक खेलों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और प्रौद्योगिकी वर्कशॉप्स में सक्रिय रूप से भाग लिया है। राज्य आयुक्त (गाइड्स) एस. केमोलाटा देवी के मार्गदर्शन में, ये युवा लड़कियों ने उत्साही और आत्मविश्वासी उपस्थिति दर्ज की।
 
जंबूरी के सबसे प्रमुख आकर्षण में से एक पहली बार आयोजित दो-दिवसीय ड्रोन शो रहा है, जहां सैकड़ों इंटीग्रेटेड ड्रोन ने लखनऊ के आकाश पर एकता, शांति और भारत में स्काउटिंग एंड गाइडिंग की उल्लेखनीय 75 वर्षीय यात्रा की कहानियों को दर्शाया। सांस्कृतिक, मनोरंजन, नवाचार और साहसिक गतिविधियों ने सीखने और मित्रता का एक अभूतपूर्व वातावरण बनाया। स्थान के हर कोने में, युवा लड़कियों के समूह उत्साह के साथ प्रदर्शनों का नेतृत्व करते, खेलों में भाग लेते, प्रदर्शनियों में हिस्सा नज़र आये।
 
प्रदेश की राजधानी में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी केवल एक समागम ही नहीं युवा-एकता और लड़कियों के सशक्तिकरण के उदय का एक जीवंत उत्सव बन कर उभरी है। जंबूरी में भाग लेने वाले युवा स्काउट्स एंड गाइड्स की ऊर्जा, विचार और साहस ने इस भव्य आयोजन को उद्देश्यपूर्ण अर्थ प्रदान किया है। जिसने साबित किया है कि जब लड़कियों को अवसर प्रदान किया जाता है तो वो इतिहास लिखती हैं।

