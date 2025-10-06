Kanpur : वर्दी का घमंड, चौकी प्रभारी ने मूंछें ऐंठीं, थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद लाइन अटैच, पढ़िए क्या था पूरा मामला

किदवई नगर थाना क्षेत्र में चौकी प्रभारी द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने और गालियां देने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक ओवरस्पीड बाइक चला रहे एक छात्र को चौकी प्रभारी ने रोक लिया। पूछताछ के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर चौकी प्रभारी ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यह पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।

वीडियो में चौकी प्रभारी का रौब साफ नजर आता है। पहले उन्होंने मूंछें ऐंठीं, फिर छात्र पर गुस्सा उतारा- जैसे थाना नहीं, कोई पहलवानी का अखाड़ा हो। वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के इस बर्ताव को “वर्दी का घमंड” बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। “वर्दी सम्मान की प्रतीक है, रौब का नहीं,” एक व्यापारी ने कहा। फिलहाल, वीडियो के वायरल होने के बाद जिलेभर में पुलिस की छवि पर सवाल उठने लगे हैं और लोग कह रहे हैं — अब जनता नहीं, कैमरा सबसे बड़ा गवाह है।

सहायक पुलिस आयुक्त बाबूपुरवा ने बताया कि संबंधित चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।