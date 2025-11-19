राम मंदिर शिखर ध्वजारोहण समारोह, तीन अयोध्या में रहेंगे संघ प्रमुख भागवत

Ayodhya News: अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर के शिखर पऱ ध्वजारोहण के कार्यक्रम क़ी तैयारियां तीव्र गति से की जा रही है। राम मंदिर के शिखर पर सनातन ध्वजारोहण मोदी व संघ प्रमुख मोहन भगवत द्वारा किया जाएगा। संघ प्रमुख भगवत का राम नगरी अयोध्या मे तीन दिवसीय साकेत निलय में प्रवास का कार्यक्रम है। वे 23 नवंबर क़ी शाम तक अयोध्या पहुंचेंगे। भागवत 24 नवंबर को अयोध्या स्थित ब्रम्हकुण्ड गुरुद्वारा में आयोजित गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय, संत-महंत व समाज सेवी एवं राम भक्त भी उपस्थित रहेंगे।

घरों पर लगेंगे भगवा ध्वज : इस कार्यक्रम के उपरांत भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों क़ी समीक्षा करेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जिसको लेकर भागवत संघ के पदाधिकारियों व प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे और संघ के आगामी कार्यक्रमों क़ी रूप रेखा तैयार क़ी जाएगी। वहीं, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर सनातन ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या धाम मे विस्तृत रूप से तैयारी क़ी जा रही है। राम नगरी अयोध्या के सभी घरों पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भगवा ध्वज लगाए जाएंगे।

राम मंदिर के परिसर को भी सजाया जा रहा है। प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। पुष्पों से अयोध्या नगरी को सजाने क़ी तैयारी क़ी जा रही है। खासकर राम मंदिर के मुख्य पथ, राम लला के गर्भ गृह, राम दरबार सहित श्रीराम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों को पुष्पों, रंग-बिरंगी लाइटों से भव्य सजावट किए जाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर परिसर में दीपों व पारम्परिक रंगोली भी आकर्षक और भव्य-दिव्य होंगी। साथ ही अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों की भी सजावट की जाएगी। सरयू घाट पर 5100 बत्ती की आरती का भी आयोजन किया गया है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala