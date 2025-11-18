Dharma Sangrah

यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (20:18 IST)
Chief Minister Yogi Adityanath: मोदी-योगी सरकार अन्नदाता किसान की समृद्धि को बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार खेत से लेकर किसानों के सम्मान तक निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4314.26 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। वहीं यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (20वीं किस्त) 90,354.32 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी जा चुकी है। 
 
यूपी के किसानों के खाते में आएंगे 4314.26 करोड़ : बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से यूपी के 2,15,323 किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष 6000 रुए की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। 
 
यूपी के किसानों के खाते में आ चुके हैं 90354.32 करोड़ रुपए : उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 20वीं किस्त तक 90354.32 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है। 
 
           वर्ष                धनराशि 
  • 2018-19       2238.92 करोड़ 
  • 2019-20      11006.87 करोड़ 
  • 2020-21      14,432.14 करोड़ 
  • 2021-22      15,775.52 करोड़ 
  • 2022-23      12,454.32 करोड़ 
  • 2023-24     13,808.48 करोड़ 
  • 2024-25      15,594.74 करोड़ 
  • 2025-26      5043.33 करोड़ 
    (अप्रैल-जुलाई)    
  • कुल- 90,354.32 करोड़ रुपये

  Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

