यूपी में श्री अन्न की खरीद एक अक्टूबर से होगी

Shri Anna will be purchased in UP from October 1: उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 'श्री अन्न' (मोटे अनाज) की खरीद पहली अक्टूबर से होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि मोटे अनाज' में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण चल रहा है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के ‘किसान मित्र’ पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी।

सरकार ने ज्वार (मालदांडी) का 3749, ज्वार (हाईब्रिड) का 3699 रुपए, बाजरा का 2775 और मक्का का 2400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की राज्य सरकार ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है।

टोल फ्री नंबर से मदद : बयान में कहा गया है कि किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। उप्र सरकार ने 48 घंटे के भीतर भुगतान का निर्देश दिया है। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की तरह किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी।

25 जिलों में होगी मक्का खरीद : उत्तर प्रदेश में मक्का खरीद 25 जिलों में होगी जिनमें बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर , सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर आदि जिले शामिल हैं।

इसके अलावा बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव समेत 33 जिलों में बाजरा की खरीद होगी।

