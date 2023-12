अगले साल UP के स्कूलों में 118 दिन रहेगी छुट्टी, नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी

UP School Holiday List: सन् 2024 में यानी अगले साल के लिए यूपी (UP) के स्कूलों में 118 दिन छुट्टी रहेगी। इनमें से 15 दिन परीक्षाएं (examinations) होंगी जबकि 233 दिन स्कूल खुलेंगे और पढ़ाई होगी। मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) ने 2024 के लिए छुट्टी और पढ़ाई का शैक्षणिक कैलेंडर मंगलवार को जारी कर दिया।