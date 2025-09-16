Festival Posters

UP के वाहन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 5 सालों में हुए 12.93 लाख ई चालान को किया माफ

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (18:28 IST)
उत्तरप्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे लाखों लोगों को भारी-भरकम चालान की चिंता से मुक्ति मिलेगी। वे बिना किसी जुर्माने के अपनी गाड़ियों का फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) आदि करवा सकेंगे। 
विभाग ने इस प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह माफी उन चालानों पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी और वे कोर्ट भेजे नहीं गए थे। विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी चालानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 
पहले भारी चालानों के कारण वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई वाहनों पर 1 से 2 लाख रुपए तक का पेंडिंग चालान था, जिससे खरीदार पीछे हट जाते थे। अब इस फैसले से वाहन मालिक पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे परिवहन पोर्टल पर अपनी चालान स्टेटस को भी चेक कर सकेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

