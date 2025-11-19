Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






योगी सरकार के प्रयास से समृद्ध हो रहे यूपी के अन्नदाता किसान

70 हजार से अधिक किसानों से की गई 4.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक धान किसानों को किया गया 852.24 करोड़ का भुगतान, धान खरीद सत्र के लिए 4.40 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण

Advertiesment
हमें फॉलो करें farmer

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (19:38 IST)
Paddy procurement in UP: योगी सरकार के प्रयास से उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसान साल दर साल समृद्ध हो रहे हैं। आंकड़े बता रहे कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ जहां क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से तेजी से धान खरीद हो रही है, वहीं योगी सरकार की नियमित मॉनीटरिंग से किसानों को समय से भुगतान भी किया जा रहा है। विपणन सत्र 2025-26 के तहत बुधवार तक 70 हजार से अधिक किसानों से 4.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीद की गई। इस एवज में धान किसानों को अब तक 852.24 करोड़ रुपये भुगतान भी कर दिया गया। यही नहीं, बाजरा के किसानों को भी बुधवार तक 168.39 करोड़ का भुगतान उनके खाते में किया गया। 
 
2025-26 में 852.24 करोड़ का भुगतान : किसानों के हित में योगी सरकार साल दर साल अपने प्रयासों में वृद्धि कर रही है। योगी सरकार के निर्देश पर किसानों को 48 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। धान किसानों को किए गए भुगतान का आंकड़ा देखें, तो सत्र 2024-25 (19 नवंबर) तक 848.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वहीं 19 नवंबर 2025-26 में यह आंकड़ा 852.24 करोड़ रुपये पहुंच गया।
 
4.12 लाख मीट्रिक टन की धान खरीद : खाद्य व रसद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अब तक 70 हजार से अधिक किसानों से 4.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खऱीद की जा चुकी है। इस वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए अब तक 4,40,318 किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है। धान खरीद के लिए 4171 क्रय केंद्र भी स्थापित कर लिए गए हैं। 
 
बाजरा किसानों को भी योगी सरकार का साथ : श्रीअन्न को बढ़ावा देने वाली डबल इंजन सरकार की नीतियां किसानों के लिए कारगर बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। बाजरा किसानों को भी भुगतान समय पर किया जा रहा है। पिछले वर्ष (2024-25) में 19 नवंबर तक बाजरा किसानों को 56.28 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष कई गुना बढ़ गया है। 2025-26 में 19 नवंबर तक बाजरा किसानों को 168.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये तय किया गया है और बाजरा की खरीद प्रदेश के सिर्फ 33 जनपदों में ही हो रही है। 
 
 
एक नजर (विपणन सत्र 2025-26) 
  • धान किसानों को भुगतान- 852.24 करोड़ 
  • बाजरा किसानों को भुगतान- 168.39 करोड़ 
(सत्र 2024-25)
  • धान किसानों को भुगतान- 848.19 करोड़ 
  • बाजरा किसानों को भुगतान- 56.28 करोड़ 
(सत्र 2025-26)
  • धान के लिए पंजीकृत किसान- 4,40,318 
  • धान क्रय- 4.12 लाख मीट्रिक टन 
  • किसान, जिनसे धान खरीद हुई – 70 हजार से अधिक
  • क्रय केंद्र स्थापित- 4171
नोट- आंकड़े 19 नवंबर तक के हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

IITF में यूपी की महिलाओं ने बुलंद किया उद्यमिता का परचम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels