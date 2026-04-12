Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Yogi Adityanath ने Asha Bhosle के निधन पर जताया शोक, बोले- देश में गूंजते रहेंगे उनके मधुर स्वर

Advertiesment
CM Yogi Agriculture Model
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (19:55 IST) Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (19:57 IST)
google-news
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय संगीत जगत की स्वर-साम्राज्ञी एवं महान गायिका पद्मविभूषण आशा भोंसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे कला और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर अपने शोक संदेश में कहा कि आशा भोंसले की अद्वितीय गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके मधुर स्वर सदैव देशवासियों के मन में गूंजते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
 
मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों एवं प्रशंसकों को इस कठिन समय में धैर्य व संबल प्रदान करने की कामना की। उन्होंने कहा कि आशा भोंसले का योगदान भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव याद किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (19:55 IST) Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (19:57 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya में बड़ा बदलाव: Yogi Adityanath सरकार ने बढ़ाईं सुविधाएं, बेटियों को मिल रहा बेहतर माहौल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels