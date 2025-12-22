कोडिन कफ सीरप पर सीएम योगी का विधानसभा में जवाब, अखिलेश ने किया पलटवार

सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।
कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 22, 2025
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं,
जब देश में कोई चर्चा होती है तो वह तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं... pic.twitter.com/vv0eabVu2S
ऐसा माना जा रहा है कि योगी ने अपने बयान में नाम लिए बगैर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। राहुल भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही कांग्रेस सांसद हैं। बहरहाल इस बयान से यूपी की सियासत जरूर गरमा गई।
