कोडिन कफ सीरप पर सीएम योगी का विधानसभा में जवाब, अखिलेश ने किया पलटवार

लखनऊ , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (13:22 IST)
Yogi Aadityanath news in hindi : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने बयान में कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़कर भाग जाते हैं। बयान पर बवाल मच गया। सपा ने सदन में ही इस पर कड़ी नाराजगी जताई।
 
योगी बयान देते हुए कहा कि कोडिन कफ सीरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई। सपा सरकार ने सरगना को लाइसेंस दिया था। देश में 2 नमूने हैं। एक लखनऊ और एक दिल्ली में बैठते हैं।
 
उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अभी तक दर्ज किए हैं। इसमें अभी तक 225 अभियुक्तों को नामजद किया है। अभी तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। STF इसकी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है। कोडिन कांड का कोई आरोपी नहीं बचेगा। वक्त आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। एक्शन होगा तो चिल्लाना मत। 
 
सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आत्म-स्वीकृति! किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा।
 
ऐसा माना जा रहा है कि योगी ने अपने बयान में नाम लिए बगैर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। राहुल भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही कांग्रेस सांसद हैं। बहरहाल इस बयान से यूपी की सियासत जरूर गरमा गई। 
