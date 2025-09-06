योगी सरकार की बड़ी पहल, घर बैठे बुक करा सकेंगे बस का टिकट

Yogi government big initiative: जन-जन तक पारदर्शी और सरल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग की 45 फेसलेस सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सीएससी के बीच हुए एमओयू से आमजन को परिवहन सेवाओं का लाभ और आसानी से मिल सकेगा।

घर बैठे होगी टिकट बुकिंग : इस एमओयू के बाद परिवहन निगम की 14,000 बसों में टिकट घर बैठे बुक और रिजर्व कराई जा सकेगी। अब यात्रियों को बस स्टेशनों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा डेढ़ लाख से अधिक सीएससी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, परिवहन विभाग की इन 45 फेसलेस सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, टैक्स, परमिट समेत अनेक सेवाएं भी शामिल होंगी। इससे जनता को न केवल घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी बल्कि प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी।

दूरगामी कदम साबित होगा : इस अवसर पर एमडी यूपीएसआरटीसी मासूम अली सरवर ने बताया कि सीएससी के माध्यम से लोगों को पहले से ही कई शासकीय सेवाएं न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब परिवहन निगम की टिकट बुकिंग भी इसी चैनल से संभव हो सकेगी। यह पहल निश्चित ही प्रदेश की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में एक दूरगामी कदम साबित होगी।