बिहार में गरजे योगी, कहा- राजद और कांग्रेस ने शुरू की 'बुरके' की शरारत

दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव की नामांकन रैली में हुए शामिल, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को भी जिताने की अपील की

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (18:33 IST)
CM Yogi Adityanath rally in Danapur: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार से बिहार विधानसभा के चुनावी (Bihar Assembly Elections 2025) रण में उतरे। वे दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव की नामांकन रैली में शामिल हुए। सीएम ने फुलवारी शरीफ से एनडीए प्रत्याशी श्याम रजक को भी जिताने की अपील की। सीएम योगी यहां विपक्षी दल राजद व कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की दौड़ को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस व इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने 'विकास बनाम बुरके' की शरारत शुरू की है। जब बिहार विकास की चर्चा कर रहा है तो कांग्रेस, राजद ने बुरके की नई बहस को बढ़ाने का प्रयास किया है।
 
सीएम ने कहा कि इन्हें फर्जी पोलिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राजद व कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को यहां आकर बिहार के नागरिकों, गरीबों व दलितों के अधिकार पर डकैती की छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह लोग ईवीएम नहीं, बल्कि पहले के जैसे जबर्दस्ती मतदान और मतपत्रों की छिनैती करना चाहते हैं। राजद व कांग्रेस बिहार को उसी कालखंड में ले जाने का प्रयास कर रही है। 
 
बिहार के जंगलराज व परिवारवाद से हर कोई वाकिफ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 से 2005 तक फैले बिहार के जंगलराज और परिवारवाद को हर कोई जानता है। राजद व कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञानभूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना दिया था। विकास के नाम पर फैलाई गई अराजकता किसी से छिपी नहीं है। उस समय पेशेवर माफिया, गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्रदान कर बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। जिस बिहार ने कभी भारत का नेतृत्व किया, 2000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ण युग दिया। इन लोगों के कारण उस बिहार से लोग पलायन कर रहे थे। 
 
सीएम ने कहा कि एनडीए सरकार राजद व कांग्रेस के भ्रष्टाचार व आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित करेगी। यूपी में माफिया जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। यूपी में अपहरण उद्योग में लिप्त राजद के पार्टनर पहले छाती ठोककर अराजकता फैलाते थे, लेकिन आज उनकी दुर्गति हो रही है। इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर गरीबों का आवास बना रहे हैं। योगी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया कि कांग्रेस-राजद के एजेंडे में गरीब कल्याण नहीं, बल्कि परिवार कल्याण था, जबकि एनडीए ने पूरे भारत व बिहार को परिवार मानकर बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया। 
 
सीएम योगी ने कहा कि एनडीए ने 20 वर्ष में बिहार को कलंक से मुक्त किया है। अब बिहार में विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। कोई अपराध को जन्मसिद्ध अधिकार या बपौती बनाकर अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विकास कार्यों में खर्च होने वाले पैसे को चारा महाघोटाला में खर्च किया गया, वहीं एनडीए सरकार ने बिहार से पहचान का संकट समाप्त किया है। बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 
 
फर्जी पोलिंग चाहते हैं राजद-कांग्रेस : सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शी व स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है। पहचान पत्र दिखाकर ही हर कोई मतदान कर सकता है। एनडीए के सभी दल इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राजद, कांग्रेस व उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। इन्हें (राजद-कांग्रेस) बिहार के नागरिकों, नौजवानों, दलितों-वंचितों के अधिकार पर डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जब चुनाव आयोग आगे बढ़ा तो यह लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। सीएम ने मतदाताओं से पूछा कि दुनिया में हर जगह अपना चेहरा- पहचान दिखानी पड़ती है, लेकिन यह लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा-पहचान पत्र देखे, जिसकी मर्जी आए वह वोट डाल दे। 
 
भगवान राम-मां जानकी जैसा अटूट है यूपी और बिहार का संबंध : सीएम ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताया और दानापुर की महत्ता पर प्रकाश डाला। सीएम ने बिहार के महापुरुषों, महाप्रतापियों व राष्ट्रशिल्पियों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध साझी विरासत है। यह आत्मा-संस्कृति, संकल्प का संबंध है। यह भगवान राम व मां जानकी जैसा अटूट है। सीएम ने आह्वान किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 20 साल में जो करके दिखाया है, वह गति इसी प्रकार से बनी रहे। 
 
सीएम ने कहाकि केंद्र में नरेंद्र मोदी व राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास व विरासत भी है। जब बिहार के रामभक्त नारा लगाते हुए जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कांग्रेस-राजद वाले प्रश्न करते थे कि यह संभव होगा। बिहार चुनाव में हमसे पूछा जाता था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे कि जरूर। आज यूपी के अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है और बिहार में 900 करोड़ की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। हमें भगवान राम और मां जानकी, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध, चाणक्य की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। 
 
यूपी व बिहार की विरासत मजबूती के साथ बढ़ेगी आगे : सीएम योगी ने कहा कि यूपी व बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हमने भी बिहार की परंपरा को मजबूती से जोड़ा है। जयप्रकाश जी की जन्मभूमि बलिया (यूपी-बिहार के जंक्शन) में है। 1977 में उन्होंने यूपी सरकार को पत्र लिखा था कि वहां के चिकित्सालय का नामकरण मेरी धर्मपत्नी के नाम पर करा दें, लेकिन समाजवादी पार्टी-कांग्रेस ने नहीं किया पर जब हमारी सरकार आई तो उनकी जन्मभूमि पर बने चिकित्सालय को भव्य स्वरूप दिया और इसे उनकी पत्नी के नाम से जोड़ा। जयप्रकाश जी का भव्य स्मारक बनाया। प्रयागराज में यूपी का पहला लॉ विश्वविद्यालय डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बना। अयोध्या की पहली कनेक्टिविटी सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए, उसे रामजानकी मार्ग के रूप में फोरलेन के साथ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 
 
लोकतंत्र की धरती पर खिलना चाहिए लोकतंत्र का कमल : सीएम योगी ने कहा कि बिहार में मेट्रो,  विश्वविद्यालय, इन लैंड वॉटर वे, एयरपोर्ट, नौजवानों को नौकरी व रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में हर घऱ में जगमगाहट और छठ में महाउत्सव सा माहौल होता है, ऐसे ही लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल खिलना चाहिए। एक तरफ बिहार विकास करेगा तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार समाज के प्रत्येक तबके का उत्थान करेगी। हम फिर से बिहार को स्वर्णयुग में लेकर जाएंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

