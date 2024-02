कैसा हो शयन कक्ष- how about the bedroom:

शयनकक्ष चौकोर होना चाहिए। बेडरूम की छत गोल नहीं होना चाहिए।

बेडरूम में अटैच टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर इस्तेमाल में न हो तो अटैच टॉयलेट का दरवाजा बंद रखें।

बेडरूम को ऑफ-व्हाइट, बेबी पिंक या क्रीम कलर से पेंट करें। गहरे रंगों से बचें।

शयनकक्ष साफ सुधरा होना चाहिए। पर्दे, चादर, तकिया, रजाई गादी आदि सभी के रंग भी वास्तु के अनुसार ही रखें।

पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करने नहीं सोना चाहिए।

उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ तथा आर्थिक लाभ की संभावना रहती है।

पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की थकान निकलती है, नींद अच्छी आती है।

शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर सोना चाहिए।