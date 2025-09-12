Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय

वास्तु शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन विज्ञान है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लाने के सिद्धांतों पर आधारित है। घर को सिर्फ ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत स्थान माना जाता है, जहां की ऊर्जा हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती है। घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नियम घर के हर कोने को ऊर्जावान बनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।