वास्तु टिप्स : किचन में ऐसे रखें तवा और कढ़ाई, जिंदगी से दूर होगी कठिनाई

वास्तु शास्त्र (Kitchen Vastu Tips) में रसोई में रखने वाली चीजों से संबंधित कई निर्देश दिए गए हैं। उनमें अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किचन में प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली कढ़ाई और तवा कैसे रखते हैं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे तो किचन की सभी चीजें अपना-अपना विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन तवा और कढ़ाई हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी बनेगी कैसे (Way to keep Tawa in the kitchen)?