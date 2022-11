खाकी द बिहार चैप्टर रिव्यू: भ्रष्टाचार के तूफान में टिमटिमाता दीया

Khakee The Bihar Chapter review in Hindi streaming on Netflix पुलिस, राजनीति और बिहार को लेकर प्रकाश झा ने कुछ उम्दा फिल्में बनाई हैं और वेबसीरिज 'खाकी: द बिहार चैप्टर' भी वहां के भयावह हालात को दिखाती है। एक अपराधी को पकड़ा जाए या नहीं, ये चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है और यह सीक्वेंस बिहार की व्यवस्था को दिखाने के लिए पर्याप्त है।