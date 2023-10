11 अक्टूबर: आज अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जानें महत्व और 2023 की थीम

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम- International Day of the Girl Child Theme 2023

हर साल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम अलग-अलग निर्धारित की जाती है। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम 'लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण' (Invest In Girls Right : Our Leadership, Our Well-being) रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लड़कियों के सामने आ रहीं चुनौतियों की पहचान कर उसका समाधान करना, उन्हें शिक्षित करके स्वस्थ जीवन का अधिकार दिलाना, सशक्तीकरण करना, मानवाधिकारों का हनन रोकना तथा एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना है।