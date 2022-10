अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? जानिए महत्व, कारण और इस बार की थीम

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम- International Day of the Girl Child Theme 2022



वर्ष 2022 में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम- 'अब हमारा समय है- हमारे अधिकार हमारा भविष्य' (Our Time is now- our rights, our Future) रखी गई है।