सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत छवि प्रस्तुत करने वाले चुटकुले बांटती औरतें !

एक दिन इसी ग्रुप से मेरी एक अच्छी मित्र ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं अभी ग्रुप में मैसेज देखूं और फिर उससे बात करूँ। मेरी मित्र दुखी और उदास लग रही थी। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने पहल मैसेज देखने पर जोर दिया। वह मैसेज एक चुटकुला था जो महिलाओं की शारीरिक स्थिति का मजाक उड़ाता था। उसे पढ़कर मैं जवाब दिए बिना नहीं रह पाई और मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा कि कोई महिला इस तरह के मैसेजेस कैसे शेयर कर सकती है! जवाब में तुरंत पहले तो वह मैसेज डिलेट कर दिया गया और जिन्होंने भेजा था उन्होंने क्षमा मांगते हुए लिख दिया- Sorry, sent by mistake! फिर एक लाइन लिखी गई कि घर के बच्चों ने खेल खेल में मैसेज शेयर कर दिया था। मैं ये दोनों जवाब जानकर हैरान थी।