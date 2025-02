वैलेंटाइन डे पर अगर पार्टनर के साथ कोई बेवजह करे परेशान, तो जान लें अपने अधिकार

Valentine Day 2025, Know your rights : वैलेंटाइन वीक 2025 को लेकर कपल्स के बीच तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए कपल्स काफी एक्साइटेड होते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर अक्सर जब कपल्स किसी पार्क या सार्वजनिक स्थान पर बैठते हैं, तो लोग उन्हें परेशान करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कपल्स को घबराना नहीं चाहिए। भारतीय संविधान ने हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसके अनुसार यदि कोई कपल किसी पार्क या सार्वजनिक स्थान पर बैठा हैं, तो उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इसके अलावा, उन्हें वहां बैठने से कोई मना भी नहीं कर सकता।





क्या हैं आपके अधिकार? (What are your rights?)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, हर नागरिक को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और घूम सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता। पुलिस भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकती।





अगर कोई परेशान करे तो क्या करें? (What to do if someone bothers you?)

अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई आपको बेवजह परेशान करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं: पुलिस को बुलाएं: अगर आपको लगता है कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो तुरंत पुलिस को बुलाएं।

अपनी बात रखें: पुलिस को अपनी बात बताएं और उन्हें बताएं कि आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है। सबूत जुटाएं: अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे कि फोटो या वीडियो, तो उसे पुलिस को दें।

पुलिस के पास भी नहीं हैं ये अधिकार: अगर पुलिस आपको वहां से हटने के लिए कहती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिस भी आपको किसी पार्क से हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जब तक कि उसके पास ऐसा करने का कोई विशेष अधिकार न हो। साथ ही पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकती है। अगर पुलिस बिना किसी विशेष अधिकार के आपको जबरन वहां से हटने के लिए कहती है, तो आप इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से कर सकते हैं।





शालीन रखें व्यवहार: कपल्स को सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक और मर्यादित आचरण का ध्यान रखना चाहिए। वैलेंटाइन डे प्रेम का उत्सव है लेकिन इसे शालीनता के साथ ही मनाना चाहिए।