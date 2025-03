शादी के बाद मिसेज की सानिया मल्होत्रा की तरह नहीं खोना चाहती हैं अपनी पहचान, तो पार्टनर से पहले ही कर लें ये बातें

Why women should love herself after marriage: बॉलीवुड अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा की फिल्म "मिसेज" ने शादी के बाद महिलाओं की पहचान के मुद्दे को उठाया है। इस फिल्म को देख कई महिलाओं को ये कहानी उनकी जिंदगी से मिलती-जुलती लगी। अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप शादी के बाद खुद की पहचान और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतिंत हैं तो आज इस आलेख में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो हर महिला को शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ करनी चाहिए ताकि वह शादी के बाद भी अपनी पहचान बनाए रख सके।