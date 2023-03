Women Of The Year 2023: 10 प्रमुख महिलाएं जिन्हें 'टाइम्स' ने माना सुपर वुमन

महिला न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार, संस्था और देश के लिए ऐसी नींव है जिसने दुनिया के हर पहलुओं को मजबूती से जोड़ रखा है। आज के युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी पहचान और समानता की परिभाषा न बदली हो। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण से प्रेरित होकर टाइम्स ने "women of the year 2023" खिताब से 12 महिलाओं को नवाजा है...

1. Angela Bassett

एंजेला बेसेंट एक 64 वर्षीय अमेरिकन एक्टर है जिन्होंने ब्लैक वुमन होकर इतिहास रच दिया। एंजेला बेसेट को 1993 में बनाई गई फिल्म 'what's love got to do with it' में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाज़ा गया और 2023 में "Black Panther: Wakanda Forever" में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी ऑस्कर दिया गया।