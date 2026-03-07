Womens Day Inspirational Quotes: महिला दिवस पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्‍स

International Womens Day: महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, और यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उनके योगदान, उनके अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिन हमें महिलाओं के अद्वितीय संघर्षों और उपलब्धियों के प्रति सम्मान और प्रेरणा प्रदान करता है। इस दिन का उद्देश्य समाज में महिलाओं के बराबरी के अधिकारों की पहचान करना और उनकी शक्ति को सम्मानित करना है।

महिला दिवस पर हम महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। यहां हम कुछ प्रेरणादायक उद्धरण साझा कर रहे हैं, जो न केवल महिलाओं की ताकत को दर्शाते हैं, बल्कि हर किसी को प्रेरित भी करते हैं।

1. 'हमेशा याद रखें, आप कुछ भी कर सकती हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें।'

- हिलेरी क्लिंटन 2. 'महिला की ताकत उसके लचीलेपन में होती है, वह हमेशा सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करती है।'

- माया एंजेलो 3. 'महिला वह शक्ति है, जो अपने भीतर एक पूरी दुनिया को समेटे हुए है।'

- प्रियंका चोपड़ा 4. 'मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता कई बार कठिन होता है, लेकिन एक महिला का हौसला कभी भी टूटता नहीं।'

- इंदिरा गांधी 5. 'महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक दिन की तरह महसूस करना चाहिए, जो महिलाओं की अद्वितीयता और ताकत को हर दिन सम्मानित करता है।'

- मलाला यूसुफजई 6. 'हम सब एक जैसी हैं, हम सब अपनी ज़िन्दगी की कहानी को अपने तरीके से लिख सकती हैं।'

- ऑपरा विन्फ्री 7. 'महिलाओं का असली ताकतवर रूप तब सामने आता है, जब वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करती हैं और उसे बाहर दिखाती हैं।'

- एलेनोर रूज़वेल्ट 8. 'महिलाओं की एक छोटी सी मुस्कान, दुनिया को बदल सकती है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की ताकत छुपी होती है।'

- लिंडा डि वाम्पिरो 9. 'किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापी जा सकती है।'

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर

10. 'एक महिला की असली शक्ति उसके भीतर छिपी होती है, वह अपनी हर कठिनाई से नयी शक्ति पाती है।'

- रोजा पार्क्स इन उद्धरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं न केवल समाज में बल्कि परिवार और अपने आसपास भी बदलाव की प्रेरणा देती हैं। महिला दिवस पर हम इन प्रेरणादायक विचारों के साथ महिलाओं के संघर्ष और उनके योगदान को सम्मानित करते हैं।