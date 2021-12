धार्मिक घटनाक्रम 2021 : बहुत कुछ घटा इस जाते वर्ष में लेकिन अच्छा भी हुआ

Important religious events of the year 2021

2. श्री नारायण गुरु : उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 22 जनवरी, 2021 को प्रो. जी.के. शशिधरन द्वारा श्री नारायण गुरु की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद 'नॉट मेनी, बट वन' (Not Many, But One) (दो संस्करण) की लिखी हुई पुस्तक का वर्चुअल माध्यम में विमोचन किया। श्री नारायण गुरु (1854-1928) केरल के एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। वे मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे।