Haryana 2023: नूंह की सांप्रदायिक हिंसा और आरक्षण खारिज जैसी घटनाएं रहीं अहम

Nuh violence and cancellation of reservation were the main news in Haryana : राष्ट्रीय राजधानी के समीप नूंह में धार्मिक जुलूस (religious procession) पर हमले में 6 लोगों की मौत तथा हरियाणा के वाणिज्यिक एवं प्रौद्योगिकी केंद्र गुरुग्राम समेत इस क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति, इंटरनेट सेवाओं (internet services) पर पाबंदी आदि राज्य की इस साल की कुछ बड़ी घटनाओं में शामिल रहीं।