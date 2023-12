Top Memes of 2023: मोए मोए से लेकर लप्पू सा सचिन, इस साल ये मीम हुए वायरल

3. Just Looking Like A Wow

आज के समय में किसी को भी अगर तारीफ करनी है तो हर किसी की जुबान पर 'So Beautiful, so elegent, just looking like a Wow' ही आता है। यह मीम भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। एक इंस्टाग्राम यूजर जसमीन कौर ने अपनी विडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने यह बहुत अलग अंदाज़ से बोला। इस कारण से यह विडियो बहुत वायरल हुआ।