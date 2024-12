2024 में दीपिका-रणवीर से विराट-अनुष्का तक, ये सेलिब्रिटीज बने माता-पिता

Bollywood stars who become parents in the year 2024: 2024 का साल बॉलीवुड और खेल जगत के कई सितारों के लिए बेहद खास रहा। कई दिग्गजों के घर इस साल नन्हे मेहमान आए, जिनकी खुशखबरी ने फैंस को भी खुश कर दिया। आइए जानते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में, जो इस साल माता-पिता बने।





दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह

बॉलीवुड की पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को अपनी बेटी का स्वागत किया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'दुआ' रखा। शादी के छह साल बाद दोनों माता-पिता बनने की खुशी में झूम उठे।





वरुण धवन और नताशा दलाल

वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल ने 3 जून 2024 को एक बेटी का स्वागत किया। बेटी का नाम ‘लारा’ रखा गया है। वरुण और नताशा ने 2021 में शादी की थी और तीन साल बाद माता-पिता बने।





यामी गौतम और आदित्य धर

यामी गौतम और फिल्म निर्देशक आदित्य धर भी इस साल माता-पिता बने। यामी ने 10 मई 2024 को बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम ‘वेदाविद’ रखा गया है।





विराट कोहली और अनुष्का शर्मा

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दूसरी बार माता-पिता बने। अनुष्का ने 15 फरवरी 2024 को बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम 'अकाय' रखा गया है।





ऋचा चड्ढा और अली फजल

ऋचा चड्ढा और अली फजल ने 16 जुलाई 2024 को अपनी बेटी का स्वागत किया। इस जोड़े ने अपनी बेटी का नाम 'जुनेरा इदा फजल' रखा है।





विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर

विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर भी इस साल माता-पिता बने। 7 फरवरी 2024 को दोनों के घर बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम 'वरदान' रखा गया है।





इन सितारों के घर भी गूंजी किलकारियां

दृष्टि धामी और नीरज खेमका ने 22 अक्टूबर को बेटी का स्वागत किया।

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के घर भी इस साल बेटी का जन्म हुआ।

श्रद्धा आर्या और राहुल नागपाल ने जुड़वां बच्चों (एक बेटा और एक बेटी) का स्वागत किया।

सोनाली सेगल और अशेश सजनानी भी बेटी के माता-पिता बने।

2024 का साल बॉलीवुड के कई सितारों के लिए बेहद खास रहा। इन सभी सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया पर खुशियां साझा कर फैंस को भी इस खुशी में शामिल किया। अब फैंस नए साल 2025 में भी कई और खुशखबरियों का इंतजार कर रहे हैं।