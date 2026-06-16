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Yoga Day Essay: योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष निबंध

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BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:25 IST) Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 (16:18 IST)
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Yoga Day Essay in Hindi: योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

1. प्रस्तावना
2. योग का अर्थ और उद्गम
3. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास
4. वर्ष 2026 की थीम और महत्व
5. स्वास्थ्य के लिए योग के लाभ
6. उपसंहार

यहां पढ़ें विश्व योग दिवस के अवसर पर आधुनिक जीवनशैली और योग की प्रासंगिकता दर्शाता बेहतरीन हिन्दी निबंध...
 

1. प्रस्तावना

'योग कर्मसु कौशलम्' अर्थात् कर्मों में कुशलता ही योग है। आज की 21वीं सदी तकनीक और भौतिक सुख-साधनों की सदी है। लेकिन इस चकाचौंध के बीच इंसान ने जिस चीज को सबसे पहले खोया है, वह है उसका स्वास्थ्य और मानसिक शांति। तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा और भागदौड़ भरी जीवनशैली ने मानव शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है।

ऐसे में, भटके हुए इंसान को सही राह दिखाने और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम 'योग' है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीने की एक संपूर्ण कला है जो हमें 'स्वस्थ जीवन' की ओर ले जाती है।
 

2. योग का अर्थ और उद्गम

'योग' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की 'युज' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है- जोड़ना या मिलना। व्यक्तिगत चेतना (आत्मा) का सार्वभौमिक चेतना (परमात्मा) से मिलन ही योग है। भारत की पावन भूमि पर हजारों वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया और 'योगसूत्र' की रचना की।

उन्होंने अष्टांग योग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि) के माध्यम से मनुष्य को तन, मन और आत्मा से शुद्ध करने का मार्ग बताया।
 

3. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

भारत की इस प्राचीन और अमूल्य धरोहर को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रिकॉर्ड 177 देशों ने स्वीकार किया।
 
21 जून ही क्यों? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे 'ग्रीष्म संक्रांति' कहते हैं। भारतीय संस्कृति में यह समय आध्यात्मिक सिद्धियों और सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए विशेष माना जाता है। तब से हर साल दुनिया भर में इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
 

4. वर्ष 2026 की थीम और महत्व

इस वर्ष 21 जून 2026 को हम सभी 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) निर्धारित की गई है।
 
यह थीम आज के समय में बेहद प्रासंगिक है। जैसे-जैसे चिकित्सा विज्ञान के कारण इंसानी उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह चुनौती भी आ रही है कि हम बुढ़ापे को लाचारी के बजाय सक्रियता और आनंद के साथ कैसे जिएं। योग के नियमित अभ्यास से ढलती उम्र में भी जोड़ों की मजबूती, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और आत्मनिर्भरता बनी रहती है। यह थीम संदेश देती है कि योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए अमृत समान है।
 

5. स्वास्थ्य के लिए योग के लाभ

'योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं' यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
 
शारीरिक फिटनेस और लचीलापन: ताड़ासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसनों से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है।
 
मानसिक शांति और तनाव मुक्ति: प्राणायाम- जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और ध्यान/ Meditation के जरिए मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन दूर होते हैं।
 
रोग प्रतिरोधक क्षमता/ Immunity में वृद्धि: योग शरीर के विषैले तत्वों यानी Toxins को बाहर निकालता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और बीमारियां दूर रहती हैं। यह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों को नियंत्रित करने में रामबाण है।
 

6. उपसंहार

योग किसी एक धर्म या संप्रदाय का न होकर यह पूरी मानवता के कल्याण का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि दवाइयों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि हम अपनी जीवनशैली को सुधारें।
 
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब हम योग को केवल 21 जून के एक दिन के उत्सव तक सीमित न रखकर, इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आइए, इस योग दिवस पर हम स्वयं से यह संकल्प लें कि हम प्रतिदिन कम से कम 20-30 मिनट योग को देंगे। क्योंकि जब हर नागरिक स्वस्थ होगा, तभी एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण होगा।
 

'करें योग, रहें निरोग।'

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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