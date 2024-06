21 June Yoga Day 2024: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 तिथि, थीम, इतिहास, महत्व, उत्सव और कार्यक्रम

इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है 'स्वयं और समाज के लिए योग' (Yoga for Self and Society)। योग, एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में, मन और शरीर के बीच सामंजस्य, विचार और क्रिया का संतुलन और अनुशासन और पूर्ति की एकता का प्रतीक है। यह शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। इस विशेष दिन पर, हम इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाते हैं।