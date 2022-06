21 June Yoga Day : 8वें योग दिवस में इस बार की थीम Yoga for Humanity

कब मनाया जाएगा योग दिवस- When will Yoga Day be celebrated? : इस बार आषाढ़ पक्ष की कृष्‍ण अष्‍टमी के दिन यानी 21 जून 2022 मंगलवार के दिन योगा डे मनाया जाएगा।

योगा डे पर क्या रहेगी इस बार की थीम- What will be the theme of this time on Yoga Day? : इस वर्ष इंटरनेशनल योग डे का 8वां संस्करण 'मानवता के लिए योग' (Yoga for Humanity) विषय के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले 2021 की विषय वस्तु “घर पर योग तथा परिवार के साथ योग” (योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली) थी। योग लोगों को ऊर्जावान रहने एवं कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय के दौरान एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली रखने में सहायता कर रहा है। इसीलिए इस बार की थीम 'मानवता के लिए योग' रखी गई है।