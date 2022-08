भारत - कल,आज और कल–उपलब्धियां,चुनौतियां और समाधान...

जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अर्थशास्त्र की किताब में एक वाक्य पढ़ा करते थे - “India is a rich country, inhabited by the poor!” यानी कि भारत एक अमीर देश है मगर इसके निवासी ग़रीब हैं। जैसे-जैसे समझ आती जा रही थी इस वाक्य में छिपे दर्द और व्यंग्य को समझने लगा था।