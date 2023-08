77वां स्वतंत्रता दिवस : यदि भविष्य में होता है स्पेस वॉर तो भारत कितना है तैयार

How ready is India for Space War: भारत की आजादी के 76 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और 77वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इन 76 वर्षों में भारत ने कितनी तरक्की की अंतरिक्ष के क्षेत्र में और क्या भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के समकक्ष खड़ा है? मान लो यदि देशों के बीच स्पेस वार प्रारंभ हो जाता है तो भारत इसका लिए कितना तैयार है? इन सभी सवालों को लेकर आउटरनेट विशेषज्ञ एवं संयुक्त राष्ट्र में पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस से वेबदुनिया ने एक विशेष बातचीत की।