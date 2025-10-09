Dharma Sangrah

करवा चौथ माता की आरती- 2: Jai karwa chauth mata ki aarti

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:08 IST)
।। करवा चौथ माता की आरती: Chauth Mata Ki Aarti ।।
 
ॐ जय कारवा माता, तेरी जय करवा माता। 
सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता।।1।। ॐ जय कारवा माता-2
 
सभी सुहागन मैया, तुमको ही ध्‍याये। मैया तुमको ही ध्याये.... 
अपनी सुहाग की लंबी, उम्र का वर पाए।।2।। ॐ जय कारवा माता
 
व्रत सुहाग के नाम का, सबने आज किया। मैया सबने आज किया..
एक साथ हम देखें, चंदा और पिया।।3।। ॐ जय कारवा माता
 
रात सुहागो वाली आज मां आयी है। मैया आज मां आयी है.... 
तेरे नाम की मैया ज्योति जलायी है।।4।। ॐ जय कारवा मैया

सती नारी के लिए तो पति परमेश्वर है। मैया पति परमेश्वर है.... 
स्वर्ग से भी मां सुंदर होता फिर घर है।।5।। ॐ जय कारवा माता
 
बिना वर की रहूं मां सदा सुहागन में। मैया मां सदा सुहागन में.... 
हर एक वर्ष यूंही करूं तेरा वंदन में।।6।। ॐ जय कारवा माता
 
करने को मां पूजा थाल सजाया है। मैया थाल सजाया है.... 
दिन ये सुहागो वाला मैंने पाया है।।7।। ॐ जय कारवा माता
 
करवा मैया को जो नारी है ध्याये। मैया जो नारी है ध्याये....
सदा सुहागन का वर वो तो है पाये।।8।। ॐ जय कारवा माता
 
ॐ जय कारवा माता, तेरी जय करवा माता। 
सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता।। ॐ जय कारवा माता
 
यह आरती मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और घर में सुख-संपत्ति की कामना के लिए गाई जाती है।

