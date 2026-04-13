Ambedkar Jayanti Speech 2026: अंबेडकर जयंती पर भाषण कैसे दें?

3. भारतीय संविधान के निर्माता

आजादी के बाद जब देश को चलाने के लिए नियमों की बारी आई, तो बाबा साहेब ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, समान अधिकार मिले। आज हम जो वोट देने का अधिकार और समानता का अधिकार पाते हैं, वह बाबा साहेब की ही देन है। अत: उन्हें भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है।