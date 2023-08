जानिए वनडे एशिया कप में किन खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

श्रीलंका अब तक सभी संस्करणों में खेलने वाली एकमात्र टीम है। दूसरी और, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 14 संस्करण खेले हैं। (Srilanka is the only team to play all the editions of Asia cup. India, Pakistan and Bangladesh have played 14 editions so far)