रोहित और विराट ने उनके Fans के बीच की बहस की ख़त्म, वीडियो हुआ वायरल [WATCH]

I mean it might just break the internet, just saying.

Hitman and king kohli #INDvSL #ViratKohli #RohitSharma #AsiaCup #AsiaCup23 #IndiavsPak #IndiaVsPakistan #KuldeepYadav #Hitman #IndiavsSriLanka pic.twitter.com/GdI8feOdW4