विराट और ईशान ने की एक दूसरे की 'Walking Style' की नकल, वीडियो तेजी से वायरल [Watch]

Ishan Kishan mimics Virat Kohli's walk. (Rohit Juglan).



Virat Kohli counters it later! pic.twitter.com/1UWc7aaNsP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 17, 2023

एशिया कप का फाइनल वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया, जहां श्रीलंका ने 51 रन का लक्ष्य दिया और भारत ने 6.1 ओवर में इसे हासिल कर आठवां एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस मैच का ही एक विराट कोहली और ईशान किशन का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ये दोनों एक-दूसरे के चलने के ढंग की नकल करते नजर आ रहे हैं। (Virat Kohli Ishan Kishan imitate Each other's walking style in INDvSL Asia Cup Final)