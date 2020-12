Chinese Horoscope 2021 : चीनी ज्योतिष क्या कहता है आपके बारे में, जानिए यहां

वर्ष 2021 “दी ईयर ऑफ़ मेटल ऑक्स” (The year of the Metal Ox) है।

चीनी ज्योतिष अनुसार, मेटल रैट साल 04 फरवरी, 2020 से प्रारंभ हुआ था, जो 25 जनवरी 2021 को समाप्त होगा। “दी ईयर ऑफ़ मेटल ऑक्स”की शुरुआत 12 फरवरी से होगी और इसका अंत 31 जनवरी, 2022 को होगा।