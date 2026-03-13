Hanuman Chalisa

1914 के विश्‍व युद्ध का इतिहास दोहराएगा 2026, दोनों साल के कैलेंडर में चौंकाने वाली समानता

The image features calendars for 1914 and 2026, with war in the background.
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:03 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (13:26 IST)
इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वक्त का पहिया घूमकर वापस आता है, लेकिन क्या तारीखें भी खुद को दोहराती हैं? सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल हो रही है और ज्योतिषियों के बीच एक चौंकाने वाली समानता चर्चा का विषय बनी हुई है। गणितीय गणना बताती है कि वर्ष 2026 का कैलेंडर हूबहू 1914 और 1942 की 'कार्बन कॉपी' है। आश्चर्य तो तब हुआ जबकि घटनाक्रम भी समान पाए गए।
 

कैलेंडरों का अद्भुत गणित: 112 और 84 साल का चक्र

गणितीय गणना के अनुसार, 2026 का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा प्रथम विश्व युद्ध (1914) और द्वितीय विश्व युद्ध के चरम (1942) का था।
 
1914 vs 2026: 112 साल बाद वैसी ही ग्रह स्थिति और दिन।
1942 vs 2026: 84 साल बाद वही तारीखें और वही दिन।
 

1914 और 2026: क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हैं?

तुलना के बिंदु वर्ष 1914 (प्रथम विश्व युद्ध) वर्ष 2026 (वर्तमान स्थिति)
ट्रिगर पॉइंट आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या अली खामेनेई की हत्या
यूरोपीय संकट जर्मन, रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों का टकराव रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पूरा यूरोप दो गुटों में
युद्ध का स्वरूप खाइयों में लड़ा गया पारंपरिक युद्ध मिसाइल, ड्रोन और 'साइबर वॉर' का घातक युग
भारत की भूमिका लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने भारत एक वैश्विक शक्ति, जो कूटनीतिक संतुलन बनाने में जुटा

1942 और 2026: सत्ता परिवर्तन और जन-आंदोलन

1942 वह साल था जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे रक्तरंजित दौर में था और भारत में 'भारत छोड़ो आंदोलन' की लहर थी। आज 2026 में भी वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है:
 
वैश्विक युद्ध के मोर्चे: 1942 में स्टालिनग्राद और मिडवे की लड़ाई निर्णायक थी। 2026 में ईरान-इजरायल युद्ध और लाल सागर में तनाव वैश्विक व्यापार को हिला रहा है।
 
आर्थिक संकट: 1942 में संसाधनों की भारी किल्लत थी। आज कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जाना वैश्विक मंदी की आहट दे रहा है।
 
नेतृत्व का संकट: 1942 में बड़े नेता जेलों में थे। 2026 में कई देशों में सत्ता परिवर्तन की लहर है। विशेष रूप से वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और मादुरो की हिरासत ने नए तनाव को जन्म दिया है।
 
जन-विद्रोह: 1942 में भारत की जनता सड़कों पर थी। आज भारत समेत दुनिया भर में Gen Z (नई पीढ़ी) अपने हक और बदलाव के लिए सत्ता को चुनौती दे रही है।
 

क्या भविष्य सुरक्षित है?

"2025 का कैलेंडर 1941 से मिला था, जहाँ हमने पर्ल हार्बर जैसी घटनाओं की प्रतिध्वनि देखी। अब 2026 हमारे सामने है, जो 1942 की तरह ही निर्णायक होने वाला है।"
 
दुनिया एक 'विस्फोटक मोड़' पर खड़ी है। जहाँ 1914 और 1942 ने सीमाओं को फिर से परिभाषित किया था, वहीं 2026 के आगामी महीने तय करेंगे कि दुनिया एक बड़े समझौते की ओर बढ़ेगी या तीसरे महायुद्ध के अँधेरे में खो जाएगी।
 
क्या आपको लगता है कि यह केवल एक इत्तेफाक है या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।

ALSO READ: क्या शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध? जानिए कैसे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर

